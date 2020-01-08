Від початку доби на Донбасі поранено двох українських бійців, ворог застосовував заборонені міномети калібру 120 мм, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі відкривав вогонь поблизу населеного пункту Хутір Вільний із загальною витратою 42 мін калібру 120 мм.
"Сьогодні, 8 січня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранення", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 7 січня незаконні збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали.