Президент Ірану Рухані висловив співчуття сім'ям загиблих під час катастрофи літака МАУ

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на РІА Новини, про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.
"Я висловлюю глибокі співчуття сім'ям загиблих і іранському народу, молячись Всемогутньому за них усіх, і бажаючи витримки їхнім сім'ям", - заявив Роухані.
Він назвав авіакатастрофу, в якій загинули іранці й іноземці, сумною подією.
За його словами, "вкрай важливо", щоб усі відповідні органи вжили необхідних заходів із упізнання жертв катастрофи і провели розслідування події.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.