До 8 січня жодна країна не застерігала від польотів над Іраном, - "Украерорух"

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України (Украерорух).

У відомстві зазначили, що 8 січня о 00:00 за UTC Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним літакам польоти в повітряному просторі зони льотної інформації Багдада, Тегерана, Перської та Оманської затоки.

"Авіаційні влади інших країн досі не застерігали національних перевізників від польотів у цьому регіоні", - підкреслив Украерорух.

Вже після катастрофи українського літака біля Тегерана влади країн переглядають свої рекомендації з цього питання, а низка авіакомпаній вже скасувала польоти.

Також у відомстві зазначили, що поки іранська авіаційна влада не вводила заборону на польоти цивільних літаків у повітряному просторі країни.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.