55-річна жінка померла від ускладнень грипу, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я України.

"По медичну допомогу хвора звернулася лише на 10 день хвороби. Перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. На жаль, жінку врятувати не вдалося - 3 січня хвора померла", - йдеться в повідомленні.

Вірус грипу типу А (H1) pdm09 підтверджено лабораторно. Померла належала до групи медичного ризику, мала супутні захворювання. Від грипу вакцинована не була.

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Загалом від початку епідсезону (жовтень 2019) від ускладнень грипу в Україні померло дві особи. Випадки зафіксовано 31 грудня 2019 р. і 3 січня 2020 р.