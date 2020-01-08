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08.01.20 20:48

Сайт "Цензор.НЕТ" заблокували в Казахстані

Користувачі в Казахстані не можуть потрапити на сайт "Цензор.НЕТ".

Про це повідомила в Facebook блогер Айгуль Утепова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сайт найрозкрученішого і найавторитетнішого ЗМІ України Цензор.НЕТ заблоковано на території Казахстану. Друзі. Перевірте, чи відкривається у вас ця сторінка, або будь-яка інша сторінка даного сайту? Питається, навіщо заблокували? Тільки через Жанну?" - написала вона.

Утепова прикріпила до посту посилання на новину "Активісти в Казахстані закликають Україну не видавати опозиційну блогершу Ахметову".

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У коментарях вона додала фото робочого столу. Згідно з написом на екрані, доступу до ресурсу немає.

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Співвітчизники Утепової пишуть у коментарях, що зайти вдалося тільки за допомогою VPN (англ. Virtual Private Network "віртуальна приватна мережа").

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