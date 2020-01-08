Власник контактного міні-зоопарку на Київщині морив голодом понад 40 тварин, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"За попередніми даними, в приватному міні-зоопарку в с.Красне від голоду помер кінь. Власник також залишив понад чотири десятки домашніх тварин без їжі. 20 овець, 14 корів, 5 коней, 2 поні, а також теля і коза залишилися без належного догляду, волонтери та небайдужі громадяни принесли на фермерське господарство для худоби сіно, зерно і корм", - сказано в повідомленні.

Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини події, вирішується питання про вилучення тварин.

Відкрито кримінальне провадження за ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

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