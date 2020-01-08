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08.01.20 20:58

Власник контактного міні-зоопарку на Київщині морив голодом понад 40 тварин, - Нацполіція. ФОТО

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо власника міні-зоопарку в с.Красне (Київська область), який залишив без їжі більш ніж чотири десятки тварин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Власник контактного міні-зоопарку на Київщині морив голодом понад 40 тварин, - Нацполіція 01

"За попередніми даними, в приватному міні-зоопарку в с.Красне від голоду помер кінь. Власник також залишив понад чотири десятки домашніх тварин без їжі. 20 овець, 14 корів, 5 коней, 2 поні, а також теля і коза залишилися без належного догляду, волонтери та небайдужі громадяни принесли на фермерське господарство для худоби сіно, зерно і корм", - сказано в повідомленні.

Власник контактного міні-зоопарку на Київщині морив голодом понад 40 тварин, - Нацполіція 02

Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини події, вирішується питання про вилучення тварин.

Власник контактного міні-зоопарку на Київщині морив голодом понад 40 тварин, - Нацполіція 03

Відкрито кримінальне провадження за ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

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