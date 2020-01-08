Сенатори-республіканці закликали Трампа утриматися від помсти Ірану

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Hill.

"Республіканські сенатори закликають адміністрацію Трампа знизити напруженість у відносинах з Іраном після ракетних ударів у вівторок увечері по двох іракських базах, де базуються американські військові", - йдеться в повідомленні.

Один із головних союзників Трампа в Сенаті, республіканець Ліндсі Грем заявив, що поки не час думати про помсту. "Необхідно висловити наші стратегічні цілі щодо Ірану просто і переконливо", - підкреслив він.

Сенатор Майк Лі додав, що президент Трамп має піти на деескалацію ситуації і порадитися з Конгресом щодо наступних кроків у відповідь Ірану.

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл закликав Трампа уникати конфлікту і непотрібних втрат.

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