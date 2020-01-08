Тільки максимальний доступ до інформації про політ дозволить Тегерану уникнути обвинувачень в атаці на пасажирський літак, - Бутусов

Про це повідомив у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його інформацією, згаданий фахівець працював у міжнародній слідчій комісії у справі про збитий над Донбасом зенітною ракетою "Боїнг" МН-17.

"Влада Ірану вранці заявила, що причиною загибелі українського "Боїнга" є технічні неполадки, і цю версію озвучило посольство України. Здавалося б, інше важко підозрювати, адже наш літак впав по суті в самому міжнародному аеропорту Тегерана, на невеликій висоті, під візуальним і радіолокаційним контролем диспетчерів, у зоні жвавого повітряного руху.

Але подальші дії іранської влади починають викликати запитання.

Як стало відомо, літак втратив керування і почав падати на висоті 3600 метрів, зліт проходив стало. І потім почав падати.

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Якщо версія технічної несправності правдива, то Іран міг би відразу надати запис переговорів екіпажа з диспетчером центру управління польотами. Екіпаж не міг би миттєво вийти зі зв'язку, адже технічна несправність дає час повідомити на землю про проблеми. На висоті 3600 метрів фатальне зіткнення з птахами чи з дроном неможливе. А от вибух бомби чи зенітної ракети може обірвати зв'язок миттєво", - підкреслив Бутусов.

За його словами, також викликає запитання, чому Іран відразу відмовився передати чорні ящики виробнику літака.

"З іншого боку, якби влада Ірану хотіла навмисне приховати свою причетність до знищення літака, то чорні ящики вони б просто знищили і повідомили про неможливість відновити інформацію", - зазначив журналіст.

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Він висловив сподівання, що українська комісія отримає вичерпні відповіді на всі запитання, а також доступ до записів переговорів диспетчерів із літаком і даними радара управління повітряним рухом.

"Це дасть змогу швидко зробити висновки та обмежити кількість версій або взагалі відразу встановити причину. Якщо Іран причетний до знищення українського літака, то записи нам або не нададуть взагалі, або нададуть не в повному обсязі. Також потрібно визначити порядок доступу експертів до чорних скриньок, щоб забезпечити їхнє збереження і точність дешифрування даних. Тільки максимальний доступ до інформації про політ дасть змогу Тегерану уникнути звинувачень в атаці на пасажирський літак", - упевнений Бутусов.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про відправку літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп до Ірану.