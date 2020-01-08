Суд залишив під вартою ймовірного організатора замаху на депутата Соболєва Онуфрієнка, - депутат Київської міськради Новіков

Про це hromadske повідомив один із потерпілих у справі щодо вимагання грошей членами групи — депутат Київської міської ради Олексій Новіков, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурор просив продовжити підозрюваному тримання під вартою на місяць й наголошував на ризиках втечі, тиску на свідків, знищення речових доказів.

Захисник підозрюваного Володимир Рябченко просив змінити запобіжний захід на м’якіший, наголошуючи на тому, що ризики не доведені, підозра необґрунтована, і слідчі не довели, що підозрювані діяли у складі ОЗГ.

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Сам підозрюваний запевняв, що не буде переховуватися від слідства. Однак суд задовольнив клопотання прокурора і залишив чоловіка під вартою на місяць.

Чоловіка підозрюють у вимаганні грошей із застосуванням погроз вбивством, викраденні людини.

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

На початку січня 2020 року з'явилася інформація, що Печерський райсуд Києва випустив з-під арешту членів групи росіянина Юсупа Абуєва - ймовірного організатора замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - Гелані Межиєв, Павла Никифорова і Олексія Величка. Однак у суді цю інформацію заперечили.

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Загалом у справі вісім підозрюваних. Четверо з них перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди. Разом з ним, за словами потерпілих у справі, у розшуку перебувають Євген Пасіка, Роман Дерманський та Антон Василенко.

За версією слідства, у 2019 році росіянин Юсуп Абуєв, який в Україні проживає щонайменше п’ять років, тривалий час був членом націоналістичної організації "Традиція і порядок", з якої нібито пішов у липні поточного року, а також був помічений на сході країни у роті "Ведмеді" Української добровольчої армії.

Усі четверо підозрюваних заперечують свою причетність до злочину. Під домашнім арештом вони перебуватимуть до 14 лютого 2020 року.

Більш Детальнішу інформацію про осіб підозрюваних у вбивстві читайте в статті Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?