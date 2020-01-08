Державіаслужба заборонила перельоти українських авіакомпаній над Іраном і Іраком, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Державіаслужба заборонила польоти в повітряному просторі Ісламської Республіки Іран і Ісламської Республіки Ірак для експлуатантів повітряних суден, зареєстрованих в Україні, з 00:00 9 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Гончарук повідомив, що розпочато позапланову перевірку літаків "Міжнародних авіаліній України" та інших українських авіакомпаній.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про відправку літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп до Ірану.