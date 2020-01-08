На посаду глави Нацслужби здоров'я претендують вісім осіб, - Нацагентство з держслужби. ПЕРЕЛІК

Національне агентство з питань державної служби оприлюднило список претендентів на посаду голови НСЗУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Згідно з документом, претендентами є: співробітник НСЗУ Андрій Віленський; народний депутат 7 і 8 скликань Андрій Шипко; ексзаступник директора держпідприємства "Комітет з питань гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України" Юлій Хомутовський, голова громадської організації Revival Institute for Future Вадим Арістов; заступник голови Чернівецької ОДА Василь Гостюк, в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан; заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева; підприємниця Марина Алтухова, повідомляє Укрінформ.

Як поінформували в Національному агентстві з питань держслужби, 9 січня о 10-й годині розпочнеться тестування кандидатів на знання законодавства, о 13 годині - тестування з англійської мови.

Нагадаємо, посаду голови Національної служби здоров'я України є вакантною з листопада 2019 року, коли тодішній керівник Олег Петренко подав у відставку.

Національна служба здоров'я здійснює виплати медичним установам за надання громадянам медичних послуг відповідно до Програми Медгарант. На 2020 рік бюджет Програми медичних гарантій становить 72 млрд грн.