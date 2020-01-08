У СБУ немає інформації про видачу Азербайджану блогера Ісаєва, - ЗМІ

Про це повідомила пресслужба СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Журналісти запитували, на якій підставі Україна передала Ісаєва.
"Інформація про порушені питання поки відсутня", - відповіли в СБУ.
Нагадаємо, про видачу Україні Ельвіна Ісаєва заявила Державна міграційна служба Азербайджану. Згідно з цими даними 12 грудня 2019 року Україна депортувала Ісаєва.
За інформацією Цензор.НЕТ, азербайджанський блогер підтримував проросійських бойовиків Донбасу і брав участь у зборі допомоги для російських найманців.