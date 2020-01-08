Очікуємо більше інформації про причини катастрофи літака МАУ в Ірані, - президент ЄП Сассолі

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу висловити від себе і Європейського парламенту найглибші співчуття сім'ям і близьким 176 жертв трагічної катастрофи українського літака минулої ночі над Іраном. Ми очікуємо дізнатися більше про те, що стало причиною цієї жахливої ​​трагедії", - сказав Сассолі.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Наразі версія теракту відкидається.

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

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