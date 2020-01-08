Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post

Журналіст Washington Post, Джексон Діл, назвав правління Зеленського "надзвичайно, і в деяких випадках дивовижно, успішним", пише Цензор.НЕТ із посиланням на українську редакцію BBC.

Це "несподівано" з огляду на те, що президент є "політичним новачком в одній з найменш ефективних країн Європи", пише автор.

Українська економіка стрімко зростає, пише автор. Збільшується експорт, падає інфляція, а зарплати за рік зросли майже на 10%. Гривня зміцнюється швидше за всі валюти світу.

До того ж, МВФ дала попередню згоду на новий кредит, який може заохотити міжнародні інвестиції.

"Ключові антикорупційні заходи пройшли голосування в парламенті, а на черзі великі економічні реформи, включно з приватизацією 500 державних компаній і лібералізацією продажу землі", - додає журналіст.

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Автор також вказує на газову угоду, за якою Росія має виплатити Україні 7 мільярдів доларів за транзит за наступні п'ять років.

"Минулого тижня, українське телебачення було сповнене зустрічей зі сльозами на очах, коли військовополонені, яких тримала Росія та її представники у східній Україні, повернулися додому після років за ґратами", - додає Діл.

Вперше з 2005 року більшість українців вірить, що країна рухається у правильному напрямку, пише журналіст, і додає, що 62% довіряють президенту.

Експерт Андерс Аслунд каже: "Путін ненавидів Порошенка через його корумпованість. У Зеленському він цього не бачить".

Зеленський не є слабким противником Кремля, додає Джексон Діл.

На Нормандському саміті він впевнено старався "захистити червоні лінії", за словами аналітика Владіміра Сокора: "Зеленський заспокоїв навіть найсерйозніших критиків".

Досі залишається питання, чи буде Зеленський незалежним від Ігоря Коломойського, додає Діл. Однак він цитує експерта Девіда Кремера, який каже, що Зеленський тримає Коломойського "на відстані".

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