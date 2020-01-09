До групи, яка вилетіла в Тегеран, увійшли фахівці високого рівня, результати їхньої роботи будуть дуже якісними, - секретар РНБО Данілов

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у коментарі після вильоту в середу ввечері в Іран літака Міноборони України з експертами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відбуватиметься ідентифікація тіл, з'ясовуватимуться обставини, за яких сталася ця трагедія. Це люди досить високого рівня. Ми думаємо, що результати роботи цієї групи будуть дуже якісними. Хотіли б іще раз підкреслити, що ми висловлюємо співчуття рідним і близьким усіх загиблих у цій катастрофі, але наше головне завдання - розібратися, чому це сталося", - сказав він.

Данілов зазначив, що впродовж середи було проведено велику кількість консультацій із партнерами, з українськими представниками, як на території України, так і за її межами, які надавали необхідну допомогу і консультації у зв'язку з трагічними подіями, що сталися в Тегерані.

"Була сформована група з представників високого рівня, яка зараз вирушає в Тегеран, до якої входять представники 12 установ. Всі провідні установи, які мають брати в цьому участь, представлені в цій групі. Загалом склад групи налічує 45 осіб, і вони вирушать в Тегеран, щоб зробити все необхідне, що має зробити наша держава", - підкреслив він.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Наразі версія теракту відкидається.

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

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