У 2019 році закуплено 18 нових пасажирських вагонів вітчизняного виробництва, ще 29 капітально відремонтовано, - "Укрзалізниця"

Також компанія внесла передоплату за поставку ще 26 вагонів у 2020 році, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

У повідомленні наголошується, що в нових вагонах використано сучасні матеріали та підвищено рівень комфорту. На вимогу "Укрзалізниці" 70 % обладнання вагона - вітчизняного виробництва, у тому числі системи кондиціювання та вакуумні туалети (ті, що використовувалися раніше, були іноземного виробництва). "Для зручності пасажирів передбачено розетки на рівні верхніх полиць, збільшено кількість розеток у проходах. До того ж у кожному купе відчиняються кватирки, а вода для чаю нагрівається безвідносно руху поїзда і є гарячою вже під час посадки пасажирів", - пише пресслужба.

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Нові вагони будуть включені до складу фірмових поїздів.

"Окрім закупівлі нових, "Укрзалізниця" також оновлює парк пасажирських вагонів за рахунок капітально-відновлювального ремонту (КВР), що значно подовжує термін їхньої експлуатації. Так, минулого року компанія оновила 29 вагонів: термін їхньої експлуатації продовжили на 14 років. Загальна сума інвестицій у КВР у 2019 році перевищила 340 млн грн. Із вагонів, що пройшли КВР, торік сформували нічний експрес "Київ - Маріуполь", новий поїзд "Київ - Чернівці", другий склад поїзда "Київ - Запоріжжя - Київ", новий склад поїзда "Київ - Лисичанськ", що дозволило збільшити періодичність його курсування", - інформують в "Укрзалізниці".

Наголошується, що пасажирські вагони купують за кошти компанії. ""Укрзалізниця" не отримує фінансування з державного бюджету для оновлення пасажирського рухомого складу, як це передбачено законом. За результатами 2019 року збитки в пасажирському секторі (загалом у далекому та приміському залізничному сполученнях) можуть перевищити 12 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Новий пасажирський вагон купейного типу виробництва ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" призначений для перевезення 40 пасажирів зі швидкістю руху до 160 км/год. та може експлуатуватися як на електрифікованих, так і на неелектрифікованих залізницях. Вагон обладнаний кліматичною системою, двома вакуумними туалетами закритого типу.

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Також у вагоні вдосконалена робота системи опалення в автоматичному режимі, передбачена установка додаткових фільтрів у системи опалення та водяного пожежогасіння. Встановлені більш потужні електричні перетворювачі для безперебійної роботи мікрохвильової печі, а також енергозберігаюче освітлення.