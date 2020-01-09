ЗМІ Іраку повідомляють про новий ракетний обстріл "зеленої зони" Багдада

Як повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на місцеві ЗМІ, у "зеленій зоні" Багдада, що особливо охороняється, вибухнули дві або три саморобні ракети, передає Цензор.НЕТ.

Офіційних підтверджень інформації про обстріл поки не надходило.

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Нагадаємо, з початку року "зелена зона" неодноразово зазнавала нападів. Вони відбуваються на тлі загострення відносин США з Тегераном, а також з іракськими шиїтськими воєнізованими угрупованнями.

Посольство України в Іраку рекомендує українцям, які планують відвідати цю країну, утриматися від поїздок без крайньої необхідності. Державна авіаційна служба заборонила українським авіакомпаніям перельоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.