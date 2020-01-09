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09.01.20 08:21

ЗМІ Іраку повідомляють про новий ракетний обстріл "зеленої зони" Багдада

"Зелену зону" Багдада, де розташовані урядові установи та іноземні посольства, знову обстріляли.

ЗМІ Іраку повідомляють про новий ракетний обстріл "зеленої зони" Багдада

Як повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на місцеві ЗМІ, у "зеленій зоні" Багдада, що особливо охороняється, вибухнули дві або три саморобні ракети, передає Цензор.НЕТ.

Офіційних підтверджень інформації про обстріл поки не надходило.

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Нагадаємо, з початку року "зелена зона" неодноразово зазнавала нападів. Вони відбуваються на тлі загострення відносин США з Тегераном, а також з іракськими шиїтськими воєнізованими угрупованнями.

Посольство України в Іраку рекомендує українцям, які планують відвідати цю країну, утриматися від поїздок без крайньої необхідності. Державна авіаційна служба заборонила українським авіакомпаніям перельоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.

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