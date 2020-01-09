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09.01.20 07:41

Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані

Президент України Володимир Зеленський ухвалив оголосити 9 січня 2020 року днем ​​жалоби у зв'язку з трагедією, яка сталася 8 січня внаслідок катастрофи пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран).

Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Глава держави підписав відповідний указ.

З метою вшанування пам’яті загиблих Президент постановив приспустити державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірані оголосили 9 січня днем жалоби за жертвами катастрофи українського літака

Документом також скасовуються розважально-концертні заходи, вносяться відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.

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