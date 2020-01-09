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09.01.20 08:08

Трамп попросив Столтенберга, щоб НАТО було активнішим на Близькому Сході

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент США Дональд Трамп обговорили в середу телефоном події на Близькому Сході, ситуацію в регіоні та роль НАТО.

Трамп попросив Столтенберга, щоб НАТО було активнішим на Близькому Сході

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила в Брюсселі пресслужба Північноатлантичного альянсу.

"Президент попросив генерального секретаря, щоб НАТО було активніше залучене на Близькому Сході. Вони погодилися з тим, що НАТО може зробити більший внесок до регіональної стабільності і боротьби з міжнародним тероризмом. Вони також домовилися підтримувати тісний контакт щодо цього питання", - йдеться в комюніке.

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У документі також йдеться, що "НАТО відіграє ключову роль у боротьбі з міжнародним тероризмом, зокрема за допомогою навчальних місій в Іраку та Афганістані і як член глобальної коаліції з боротьби з ІДІЛ ("Ісламською державою" - Ред.)".

Як повідомлялося раніше, Німеччина, Словаччина і Хорватія заявили про наміри вивести війська з Іраку.

Глава міністерства оборони США Марк Еспер спростував повідомлення про можливий вихід військ США з Іраку.

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