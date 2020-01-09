Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

У нараді також взяли участь Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони України Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники інших відомств.

Зеленський заслухав звіт оперативного штабу з питань авіакатастрофи літака Боїнг-737 ВАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" в Ісламській Республіці Іран.

Відпрацьовується кілька версій причин катастрофи літака. Водночас на робочій нараді зазначалося, що поки фахівці не досліджують обставини трагедії, не варто маніпулювати інформацією.

Іранська сторона висловила готовність надати необхідну допомогу для належного розслідування катастрофи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані

Проводиться робота з родичами українців, загиблих в Ірані, їм надається психологічна допомога. Держава обов'язково проконтролює, щоб родини отримали всі страхові виплати.

Крім того, відбувається збір ДНК родичів загиблих українців. Одним з головних завдань штабу є ідентифікація і репатріація тіл з Ірану.

9 січня Президент проведе телефонні розмови з офіційними особами країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії.

О 3:30 ранку в Ірані здійснив посадку борт із 45 українськими фахівцями різних галузей, які мають великий досвід роботи на місцях авіаційних і техногенних катастроф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звернувся до українців у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані. ВIДЕО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.