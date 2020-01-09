Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Схем: корупція в деталях" у Facebook.

За даними видання, в аеропорт "Київ" (Жуляни) Зеленський прибув чартерним рейсом - о 2:37 ночі вже 9 січня.

Знімальна група "Схем" зафіксувала, як після приземлення до літака під'їхав автомобіль Mercedes-Benz Vito, який попрямував на Банкову і через 15 хвилин заїхав на територію Офісу Президента.

У будівлі ввімкнули світло на поверсі, де розташовується кабінет президента. На вулицях довкола ОП журналісти помітили скупчення співробітників державної охорони.

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"Цікаво, з чиєї кишені буде оплачено цей переліт президента, вартість якого може сягати кількох десятків тисяч доларів?" - переймаються питанням журналісти.

Водночас журналіст "Схем" Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook зазначив, що "наступного разу можна, наприклад, полетіти відпочивати на острови Фіджі. Щоб у разі екстреної необхідності повертатися дві доби, а не одну".





Нагадаємо, до Оману Президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".







Фото: "Схеми"

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.







