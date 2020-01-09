Трамп запропонував РФ, Китаю, європейським країнам відмовитися від СВПД і працювати над іншою угодою з Іраном

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Франції, Великій Британії, Німеччині, Росії, Китаю потрібно усвідомити реальність і вийти з того, що залишилося від угоди щодо атому, відомої як СВПД", - заявив він у Білому домі.

Трамп вважає, що всі сторони, замість того щоб займатися СВПД, мають "працювати над новою угодою, яка зробить світ безпечнішим".

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СВПД (Спільний всеосяжний план дій) було підписано Іраном і "шісткою" (США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція та Німеччина) у 2015 році, проте в 2018 році президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з угоди і відновлення жорстких економічних санкцій проти Ірану.

У зв'язку з цим Тегеран почав поетапне скорочення своїх зобов'язання з СВПД.