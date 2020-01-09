Білорусь розпочала підготовку до проведення третього Форуму регіонів з Україною

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради Міністрів Білорусі.

"Розпорядженням Прем'єр-міністра Республіки Білорусь від 06.01.2020 р № 1р створено організаційний комітет з підготовки та проведення у 2020 році в м. Гродно третього Форуму регіонів України та Білорусі. Його очолив Заступник Прем'єр-міністра Ігор Ляшенко", - йдеться в повідомленні .

Оргкомітету доручено до 20 лютого 2020 року розробити і затвердити план підготовки проведення заходу.

"За необхідності оргкомітет може залучати в установленому порядку до роботи керівників і фахівців республіканських органів держуправління та інших держорганізацій, підпорядкованих Уряду Республіки Білорусь, облвиконкомів, Мінського міськвиконкому та інших організацій", - повідомили в пресслужбі.

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Нагадаємо, перший Форум регіонів України та Білорусі пройшов в жовтні 2018 року в білоруському Гомелі, другий - в жовтні 2019 року в українському Житомирі.