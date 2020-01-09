Понад 4 тис. осіб перебувають на контролі через можливе незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба

Про це керівник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Держприкордонслужби України Андрій Демченко сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі у нас на контролі перебуває понад 4000 осіб через можливе відвідування Криму. Якщо говорити про тих, кому вже виписали заборону, то тільки той орган, який це зробив, може зняти її", – сказав він.

Демченко нагадав, що приїзд до Криму не через адміністративний кордон між материковою частиною України та анексованою територією є порушенням, оскільки згідно з постановою Кабінету міністрів інші пункти пропуску на півострів не функціонують.

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"Виявляти осіб, які незаконно відвідували окуповану територію, вдається, якщо в Держприкордонслужбі є відповідна інформація від інших правоохоронних органів або доручення про заборону на в'їзд. Також прикордонники можуть керуватися інформацією, отриманою безпосередньо під час перетину громадянином кордону, якщо вдається встановити, що він незаконно відвідував Крим. Відмова у в'їзді в Україну стосується іноземців, а громадян України притягають до адміністративної відповідальності", – пояснив представник Держприкордонслужби України.

Він також вказав на те, що громадяни України можуть повідомляти в прикордонслужбу про можливі випадки незаконного відвідування окупованих територій, і це стане підставою для вивчення кожного конкретного випадку.