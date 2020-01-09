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09.01.20 10:46

Унаслідок запуску "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну цього року становитиме близько 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон

Глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон розраховує, що тестові поставки газу в Україну по Трансбалканському газопроводу почнуться вже в січні.

Унаслідок запуску "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну цього року становитиме близько 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у середу ввечері, коментуючи офіційний запуск 8 січня "Турецького потоку", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні пафосно був запущений Турецький потік. Проєкт без економічного сенсу, але з великою політичною складовою. На жаль, ми не змогли його зупинити. Ми вже відчули його вплив. Транзит газу через Україну в Балканському напрямку з 1/1/2020 здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови. Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну. Як результат, зниження транзиту через Україну цього року становитиме близько 15 млрд м3", - розповів він.

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"Але ми шукаємо нові можливості для використання існуючої інфраструктури (Трансбалканського газопроводу) і домоглися створення на його базі нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 млн м3 на добу. Розраховуємо на тестові поставки вже в січні", - додав Макогон.

Унаслідок запуску Турецького потоку зниження транзиту газу через Україну цього року становитиме близько 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон 01

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