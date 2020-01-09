Американська компанія "Aireon" передала слідству про аварію літака МАУ інформацію із супутників

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW", про це заявила представник "Aireon".

Компанія спеціалізується на глобальній системі відстеження і спостереження за літаками і використовує для цього космічні супутники, які дають змогу збирати більш детальну інформацію порівняно з тією, що зазвичай доступна на комерційних сайтах трекінгу авіарейсів.

Зазначимо, в 2019 році "Aireon" надала уточнені дані про Boeing 737 Max, що розбився в Ефіопії, що дозволило знайти паралелі з катастрофою в 2018 році такого ж літака в Індонезії. Це прискорило з'ясування причини аварій.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.