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09.01.20 10:52

Американська компанія "Aireon" передала слідству про аварію літака МАУ інформацію із супутників

Американська компанія "Aireon" зібрала дані про рух літака МАУ, що летів рейсом PS752 з Тегерана до Києва і розбився відразу після вильоту 8 січня. Дані передано"компетентним органам, які проводять розслідування".

Американська компанія "Aireon" передала слідству про аварію літака МАУ інформацію із супутників

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW", про це заявила представник "Aireon".

Компанія спеціалізується на глобальній системі відстеження і спостереження за літаками і використовує для цього космічні супутники, які дають змогу збирати більш детальну інформацію порівняно з тією, що зазвичай доступна на комерційних сайтах трекінгу авіарейсів.

Зазначимо, в 2019 році "Aireon" надала уточнені дані про Boeing 737 Max, що розбився в Ефіопії, що дозволило знайти паралелі з катастрофою в 2018 році такого ж літака в Індонезії. Це прискорило з'ясування причини аварій.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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