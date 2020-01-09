Поліція затримала в Києві злодія в законі на прізвисько Камо Московський, який утік з РФ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нацполіції у Facebook.

"За даними оперативників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, Камо Московський незаконно потрапив до України, аби уникнути кримінальної відповідальності за статус злодія в законі на території Російської Федерації та встановити контроль над злочинними групами в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні проєкт закону №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою", ініційований президентом України. Участь у розробці законопроєкту взяли народні депутати та спеціалісти Департаменту стратегічних розслідувань. "За" законопроєкт проголосували 254 народні депутати.



