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09.01.20 11:05

Транзит газу через територію України поступово виходить на заплановані обсяги, - глава Оператора ГТС Макогон

Транзит російського газу через територію України поступово виходить на заплановані обсяги, повідомив глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

Транзит газу через територію України поступово виходить на заплановані обсяги, - глава Оператора ГТС Макогон

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поступово виходимо на заплановані обсяги транзиту - за 8 січня транзит перевищив 100 млн куб. м на добу. Заявки на транзит виконуються в повному обсязі", - написав він.

Нагадаємо, новий договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортна угода між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорська угода між ОГТСУ і "Газпромом" були підписані 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія. Контракт передбачає транзит в 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит  буде по 40 млрд куб. м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

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Транзит газу через територію України поступово виходить на заплановані обсяги, - глава Оператора ГТС Макогон 01

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