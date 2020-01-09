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09.01.20 11:27

Виведені з "ПриватБанку" кошти потрібно повернути і покарати його ексвласників, - представник МВФ Люнгман

Україна зобов'язана повернути кошти, вкладені в "ПриватБанк" після його націоналізації в 2016. А колишні власники "ПриватБанку" мусять понести відповідальність за збитки, завдані державі.

Виведені з "ПриватБанку" кошти потрібно повернути і покарати його ексвласників, - представник МВФ Люнгман

Про це в інтерв'ю "Еспресо" сказав представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер держава просто зобов'язана повернути хоча б частину тих коштів назад. І ті, хто до цього призвів, до цих збитків, маються на увазі колишні власники ліквідованих банків, вони повинні понести за це відповідальність і повернути частину коштів, витрачених платниками податків на ліквідацію банківської кризи", - зазначив він.

За його словами, на відміну від менших банків, в 2016 році "ПриватБанк" неможливо було просто ліквідувати.

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"Більш як половина населення України мали рахунок у цьому банку і на цю фінустанову припадало понад половину всіх роздрібних транзакцій в українській економіці. І Українська держава, з метою захисту населення і фінансової стабільності, була змушена вкласти в банк 5,5 млрд доларів. І тепер настав час для Української держави - повернути ці кошти", - підкреслив Люнгман.

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