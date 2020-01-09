В Ірані назвали інформацію про відмову Тегерана передавати США чорні скриньки з літака МАУ, що розбився, помилкою журналістів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті відомства.

"Початкова інформація була направлена ​​Україні як країні реєстрації літака, США як виробнику, Швеції та Канаді як країнам-претендентам, громадяни яких перебували в літаку. Україні було запропоновано взяти участь у процесі розслідування авіаційної події", - зазначив Абедзаде.

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Він нагадав, що створено спільну групу для розслідування катастрофи, впізнання та передачі тіл.

Глава Організації цивільної авіації також сказав, що в літаку сталося займання, яке бачили свідки події. Траєкторія польоту свідчить про те, що літак набрав висоту, а потім розвернувся і попрямував назад в аеропорт.

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Іранське агентство Mehr 8 січня написало, що в Організації цивільної авіації Ірану заявили, що не передаватимуть американському концерну Boeing бортові самописці - чорні скриньки з літака, що розбився.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі для Цензор.НЕТ повідомив, що наразі вивчаються різні версії раптового падіння літака, серед основних: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака внаслідок терористичного акту.