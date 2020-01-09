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09.01.20 11:33

В Ірані назвали інформацію про відмову Тегерана передавати США чорні скриньки з літака МАУ, що розбився, помилкою журналістів

Глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде назвав помилкою інформацію журналістів про те, що влада країни відмовилася передавати чорні скриньки українського літака, що розбився поблизу Тегерана, компанії-виробнику Boeing.

В Ірані назвали інформацію про відмову Тегерана передавати США чорні скриньки з літака МАУ, що розбився, помилкою журналістів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті відомства.

"Початкова інформація була направлена ​​Україні як країні реєстрації літака, США як виробнику, Швеції та Канаді як країнам-претендентам, громадяни яких перебували в літаку. Україні було запропоновано взяти участь у процесі розслідування авіаційної події", - зазначив Абедзаде.

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Він нагадав, що створено спільну групу для розслідування катастрофи, впізнання та передачі тіл.

Глава Організації цивільної авіації також сказав, що в літаку сталося займання, яке бачили свідки події. Траєкторія польоту свідчить про те, що літак набрав висоту, а потім розвернувся і попрямував назад в аеропорт.

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Іранське агентство Mehr 8 січня написало, що в Організації цивільної авіації Ірану заявили, що не передаватимуть американському концерну Boeing бортові самописці - чорні скриньки з літака, що розбився.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі для Цензор.НЕТ повідомив, що наразі вивчаються різні версії раптового падіння літака, серед основних: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака внаслідок терористичного акту.

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