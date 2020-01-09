Поліція затримала голову сільради на Волині через корупційні схеми із землею. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

"Було викрито голову однієї з сільських рад регіону. Він налагодив корупційну схему вирішення земельних питань. До протиправної діяльності як посередника залучив керівника комерційної структури, який є сертифікованим інженером-землевпорядником", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що поліція задокументувала факт вимагання та отримання фігурантами неправомірної вигоди.

"За безперешкодне виділення у власність земельної ділянки громадянин повинен був заплатити 6 тисяч доларів США "винагороди". У разі відмови – затягування процесу або взагалі негативний розгляд даного питання на сесії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в кінці грудня 2019 року сільський голова від землевпорядника отримав першу частину хабаря: 5000 гривень посередник забрав собі, а тисячу доларів США передав посадовцю.

"У середу, 8 січня, правоохоронці задокументували одержання посередником другого "траншу" - 3 500 доларів США. Після передачі коштів голові сільраді обидва були затримані за місцем мешкання чиновника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомляє поліція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновника Миколаївської міськради затримано на хабарі 30 тис. грн, - Нацполіція

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.