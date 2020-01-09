За певних умов може знадобитися буквально 15 років, щоб Україна досягла рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен Свенчицький

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Свенчицький впевнений, що Україна може швидше досягти рівня Польщі, ніж це прогнозує Світовий банк. Зазначимо, Світовий банк раніше оцінив, що зростання української економіки нинішніми темпами дозволить наздогнати Польщу лише через 50 років.

Водночас бізнес-омбудсмен наголосив, що для прискорення економічного зростання потрібно домагатися незалежності судів, викорінення корупції та реалізації Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

"У цілому, якщо в країні політична та економічна ситуація буде стабілізована, а економіка буде відкрита для співпраці з іншими країнами, то знадобиться буквально п'ятнадцять років, щоб Україна досягла рівня Польщі", - зазначив Свенчицький.

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Він також додав, що згідно з деякими розрахунками, економічна користь повного відкриття аграрного ринку ЄС для України буде вищою, ніж вся надана допомога з боку Брюсселя.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що глобальне економічне зростання в 2020 році сягне 2,5%, оскільки інвестиції і торгівля поступово відновлюються після значного послаблення минулого року.

Зауважимо також, що на посаду бізнес-омбудсмена України Марчін Свенчицький вступив 15 жовтня 2019 року.