Голова Вінницької ОДА Скальський просить військових допомогти в боротьбі з незаконними АЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Вінницької ОДА.
"Я особисто звернувся і до начальника Генштабу, і до Міністра оборони України задля того, щоб була налагоджена оперативна співпраця з військовими. На жаль , ми маємо цілу низку факторів, які заважають нам оперативно працювати", - зауважив Владислав Скальський.
За його словами, будь-яка підприємницька діяльність у сфері торгівлі пальним без сплати податків, без ліцензії - це фактично вкрадені гроші.
"Ми повинні мати абсолютно нульову толерантність до таких процесів", - підкреслив він.
Він також зазначив, що важливим джерелом інформації щодо виявлення незаконної торгівлі пальним можуть бути патрульні екіпажі поліції.