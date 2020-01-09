Голова Вінницької ОДА Скальський просить військових допомогти в боротьбі з незаконними АЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Вінницької ОДА.

"Я особисто звернувся і до начальника Генштабу, і до Міністра оборони України задля того, щоб була налагоджена оперативна співпраця з військовими. На жаль , ми маємо цілу низку факторів, які заважають нам оперативно працювати", - зауважив Владислав Скальський.

За його словами, будь-яка підприємницька діяльність у сфері торгівлі пальним без сплати податків, без ліцензії - це фактично вкрадені гроші.

"Ми повинні мати абсолютно нульову толерантність до таких процесів", - підкреслив він.

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Він також зазначив, що важливим джерелом інформації щодо виявлення незаконної торгівлі пальним можуть бути патрульні екіпажі поліції.