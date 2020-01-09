Усі обставини щодо Іловайська передані Зеленському ще в липні. Рішення можна ухвалювати, - Матіос

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Про всі обставини Іловайська та інших критичних питань у сфері обороноздатності держави згідно з компетенцією військової прокуратури я цілком таємним листом з грифом "особисто в руки" ще у липні минулого року доповів новому Верховному Головнокомандувачу. Копія цього листа є в режимно-секретній частині ГПУ. Такі таємні документи зберігаються десятиліттями. Все, тепер можна ухвалювати рішення", - зазначив Матіос.

При цьому він підкреслив, що справи, які давали можливість визначити проблеми, винуватців, повернути державі кошти або висунути додаткові позовні вимоги до РФ, зараз фактично "зависли" і лежать мертвим вантажем.

Читайте також: Загороднюк звільнив Матіоса з військової служби з правом носіння військової форми. ДОКУМЕНТ

"Все, що ми робили - зависло, і нові реформатори в прокуратурі відкинули державну справедливість і правосуддя на кілька кроків назад", - додав Матіос.

Як повідомлялося раніше, обсяг матеріалів кримінального провадження щодо Іловайської трагедії становить понад 1150 томів, з них понад 550 мають гриф "Таємно" і "Цілком таємно".

Нагадаємо, в червні 2014 року Матіос був призначений заступником генерального прокурора України - начальником Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату і нагляду за дотриманням законів у військовій сфері і затверджений членом колегії Генпрокуратури. У серпні 2014 року призначений Головним військовим прокурором України.

У вересні 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Матіоса з посади Головного військового прокурора.

Повний текст інтерв'ю з Анатолієм Матіосом читайте тут.