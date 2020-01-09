Рябошапка замінив групи прокурорів у кримінальному провадженні щодо розкрадань в "Укроборонпромі"

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка за результатом опрацювання звернення Державного концерну "Укроборонпром", а також аналізу зібраних матеріалів на початку 2020 року змінив групи прокурорів у ряді кримінальних проваджень щодо розкрадання державних коштів, а також неналежного використання державного майна на підприємствах Державного концерну "Укроборонпром"", - йдеться в повідомленні .

Зазначається, що здійснення процесуального керівництва у цих кримінальних провадженнях генпрокурор доручив прокурорам військової прокуратури Центрального регіону України.

Прокурори підготували плани досудового розслідування, надають доручення оперативним працівникам щодо забезпечення дослідження обставин кримінальних правопорушень та установлення всіх причетних до їх вчинення осіб. Спеціалізована прокуратура у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу взяла під контроль стан досудового розслідування у згаданих розслідуваннях.

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Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Крім того, в розслідуванні фігурували окремі співробітники Національного антикорупційного бюро.

23 квітня НАБУ завершило внутрішнє розслідування щодо своїх співробітників, які фігурували в листуванні з розслідування журналістів Bihus.info. Матеріали внутрішнього розслідування передали Дисциплінарній комісії.

6 червня генеральний прокурор Юрій Луценко, перший заступник директора ГБР Ольга Варченко і керівник САП Назар Холодницький повідомили про результати розслідування кримінальних проваджень за фактами розкрадання коштів Державного концерну "Укроборонпром", а також вчинення кримінального злочину з метою приховування злочину працівником НАБУ, який розслідував зазначені зловживання.