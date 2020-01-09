Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації цивільної авіації Ірану з посиланням на заяву її голови Алі Абедзаде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Абедзаде заявив, що слідча група з розслідування катастрофи відповідно до стандартів, передбачених у додатку 13 до Чиказької конвенції, запрошує усі країни, що визнаються як бенефіціари цього документа, уповноважити своїх представників для участі у розслідуванні катастрофи і призначити власні спеціальні групи", - йдеться у повідомленні.

Також Абедзаде повідомив, що знайдені бортові самописці ("чорні скриньки") сьогодні були передані слідству. За його словами, слідчі вивчають речові докази з місця катастрофи, відповідну документацію, уламки літака були зібрані й переміщені у безпечне місце.

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Він додав, що "чорні скриньки" містять бортовий реєстратор та голосовий запис переговорів. Обидві скриньки під час катастрофи були пошкоджені, зокрема, фізичні пошкодження можна побачити на пристроях.



Абедзаде зауважив, що перше повідомлення про катастрофу одразу було надіслане Україні як країні, де зареєстрований борт, Сполученим Штатам Америки, як країні виробнику-літака "Боїнг", а також Швеції та Канаді, як країнам, чиї громадяни загинули внаслідок катастрофи.

Крім того, він додав, що Україна зробила запит, щоб її фахівці долучилися до нагляду для ознайомлення з кроками, яких вживає Іран у зв'язку з катастрофою.





Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.