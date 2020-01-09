Зеленський у телефонній розмові з президентом Афганістану висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Україна щиро поділяє скорботу родин загиблих. Для нас правда – найважливіше", – зазначив Зеленський.

Зі свого боку Президент Афганістану висловив співчуття українському народу, згадавши про загибель дев’яти членів екіпажу та двох українських пасажирів.

Президент зауважив про готовність української сторони максимально долучитися до розслідування причин катастрофи.

"Ми обов’язково надамо всю інформацію про результати розслідування владі Афганістану", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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