Рябошапка ліквідував військову прокуратуру через "страх Матіоса", - Матіос

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Рябошапка, а він є ідеологом та розробником цього закону (про політичну реформу Генпрокуратури. - Ред.), власне через персоніфікований "страх Матіоса" (а ми з ним мали досить жорсткий конфлікт під час його піар-роботи в НАЗК, а до цього органу суспільство і досі має суттєві претензії) з якогось переляку ліквідував в Україні всю військову прокуратуру як необхідну для держбезпеки інституцію", - зазначив Матіос.

Водночас він наголосив, що військові прокуратури існують сьогодні в багатьох країнах, включно зі США і Китаєм.

"Напевно наші іноземні партнери (США, Ізраїль, Канада, Німеччина, Китай тощо - військові прокурори яких приїжджали до нас по досвід), у яких зараз навіть без війни діють військові прокуратури і їх ніхто не збирається ліквідовувати, "не дотягують" до юридично державного генія Руслана Рябошапки", - підсумував Матіос.

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Нагадаємо, в червні 2014 року Матіос був призначений заступником генерального прокурора України - начальником Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату і нагляду за дотриманням законів у військовій сфері і затверджений членом колегії Генпрокуратури. У серпні 2014 року призначений Головним військовим прокурором України.

У вересні 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Матіоса з посади Головного військового прокурора.

Повний текст інтерв'ю з Анатолієм Матіосом читайте тут.