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09.01.20 14:20

У зв'язку з прогресом у відносинах із "Газпромом", можливо, ми повернемося до питання зберігання російського газу в українських підземних сховищах: у нас конкурентний тариф, - Макогон

Українська і російська сторони, можливо, з часом зможуть повернутися до питання зберігання Росією газу в українських підземних сховищах (ПСГ).

У зв'язку з прогресом у відносинах із "Газпромом", можливо, ми повернемося до питання зберігання російського газу в українських підземних сховищах: у нас конкурентний тариф, - Макогон

Про це заявив на брифінгу 9 січня глава компанії "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Сподіваюся, що у зв'язку з прогресом у відносинах із "Газпромом", можливо, ми повернемося і до питання співпраці у сфері зберігання газу в наших ПСГ. Тобто однозначно комерційний інтерес "Газпрому" до цих потужностей є, потрібно, відповідно, їх теж пропонувати. У нас конкурентний тариф, у нас уже зрозумілі умови роботи. Я думаю, що якщо всі політичні складники прибрати, то можна починати й у цьому напрямі теж", – сказав Макогон.

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