Чиновник Пенсійного фонду Кіровоградщини підозрюється в привласненні 689 тис. грн, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Кіровоградщини.

Заступнику начальника Головного управління пенсійного фонду в області повідомлено про підозру за фактом привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

За версією слідства, чиновник вступив у змову з директором підрядної організації, який зобов'язувався здійснити прибирання приміщень та прилеглої території пенсійного фонду як в обласному центрі, так і її районних представництвах.

Однак фактично роботи не були виконані. Слідчі з'ясували, що підрядник не мав для цієї діяльності ні відповідних працівників, ні коштів, а також не міг залучати для прибирання інших суб'єктів господарської діяльності. При цьому надав заступнику начальника пенсійного фонду на підписання акти виконаних робіт, на підставі яких було здійснено перерахування державних коштів за фактично неіснуючі послуги.

Сума збитків, завданих державному бюджету злочинними діями, становить 689 тис. грн. Досудове розслідування триває.

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