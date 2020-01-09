Мирова угода з "Газпромом" щодо штрафу Антимонопольного комітету не передбачає повернення російській компанії конфіскованих активів, - Вітренко

"У межах цього врегулювання "Газпром" відмовився від цієї компенсації (за позовом у міжнародному суді за конфісковане майно. - Ред.). Він погодився з тим, що вартість конфіскованих в Україні його активів уже ніколи не буде повернута й компенсована. Ця історія є закритою", - сказав він на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, АМКУ 22 січня 2016 року ухвалив рішення про накладення на "Газпром" штрафу розміром 85,966 млрд грн за порушення економічної конкуренції. "Газпром" безрезультатно намагався оскаржити рішення комітету й подальше виконавче провадження з примусового стягнення Міністерством юстиції України суми штрафу та пені. Було заарештовано рахунки представництва "Газпрому" у Києві, дивіденди від участі в АТ "Газтранзит", належні "Газпрому" акції АТ "Газтранзит", акції ПАТ "Інститут "Южніігіпрогаз", частки в ТОВ "Газпром збут Україна", ТОВ "Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України". У серпні 2018 року в рамках аукціону здійснено примусовий продаж акцій ПАТ "Інститут "Южніігіпрогаз", у січні - акцій "Газтранзиту".

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Наприкінці грудня 2019 року Україна та "Газпром" у межах мінських газових угод підписали мирову угоду щодо ініційованого російською компанією міжнародного арбітражу в справі про зобов'язання останнього сплатити близько $7,4 млрд за штрафом АМКУ.