Сумарний позитивний ефект від транзиту газу для економіки протягом 5 років становитиме 150 млрд грн, - глава Оператора ГТС Макогон

Про це заявив генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон на пресконференції 9 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, тарифи на вхід для промислових компаній знизяться приблизно в чотири рази, порівняно з умовами за нульового транзиту газу. "Для видобувних підприємств тариф на вхід планувався в межах 400 грн. Зараз він буде близько 100 грн. За п'ять років компанії заощадять 27 млрд грн. Близько 1 млрд доларів видобуток зможе інвестувати у свій розвиток", - сказав Макогон.

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Крім того, удвічі знизився і тариф для споживачів, порівняно з можливим за нульового транзиту. "Планувався на рівні 289 грн, буде - 124 грн. Це навіть менше, ніж він був минулого року - 157 грн. Фактично тариф для споживачів знижено на 20%. А це і промисловість, і населення. За нашими розрахунками, промисловість заощадить близько 33 млрд грн, населення - 15 млрд грн", - уточнив Макогон.

Він також зазначив, що буде значне зниження вартості імпорту газу з Європи. "Тариф знизився з планованих $16 до $4,45. Що також нижче торішнього тарифу - $6,28", - додав Макогон.

Він наголосив, що тарифне навантаження в усіх напрямках знижується від двох до чотирьох разів. "Що дозволить економіці стати більш конкурентною. У підприємств з'являться додаткові кошти на власний розвиток", - сказав Макогон.

"Ми порахували, що сумарний позитивний ефект на економіку протягом п'яти років, крім дохідної частини від самого транзиту, становитиме майже 150 млрд грн", - сказав Макогон, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, сумарний дохід, який Оператор ГТС розраховує отримати за п'ять років, становить близько 115 млрд грн. З них понад 60% буде оплачено за рахунок транзиту.

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"Вплив на ВВП буде близько 2% на рік, порівняно з нульовим транзитом, і близько $12 млрд - вплив на сальдо поточного рахунку. Тобто $7,2 млрд - це дохід від транзиту, $2,9 млрд - гроші, сплачені "Газпромом" за арбітражем, і $3,2 млрд - зниження потенційних витрат на подорожчання імпортного газу", - резюмував Макогон.