Загострення конфлікту між США та Іраном може негативно вплинути на економіку України, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

"За оцінками експертів в короткостроковій перспективі маємо: ціни на нафту, хоч і не надовго, але виросли і навіть досягли 70 доларів за барель (найбільший показник з травня минулого року). За даними Bloomberg, відразу після заяви Дональда Трампа (про впровадження санкцій проти Ірану. - Ред.) спостерігалося значне падіння ціни. У довгостроковій перспективі потенційно загострення ситуації може привести до збільшення світових цін на вуглеводні і нафту", - зазначив він.

Також Милованов підкреслив, що загострення ситуації в Ірані може негативно вплинути на українських експортерів.

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Нагадаємо, 8 січня Президент США Дональд Трамп заявив, що у відповідь на удар по американських базах США накладуть додаткові потужні санкції на економіку Ірану.





