Україна щорічно втрачатиме $450 млн через "Турецький потік". Шукатимемо нові ринки, - глава Оператора ГТС Макогон

Про це заявив на брифінгу генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ Із посиланням на УНІАН.

"Це не можна назвати збитками, це недоотриманий дохід. Ми його оцінюємо близько 450 мільйонів доларів на рік. Але ми не втрачаємо нічого, ми просто не заробимо ці гроші. Як ми будемо компенсувати? Будемо шукати нові ринки. Ці потужності ми пропонуємо іншим постачальникам в цьому регіоні", - сказав він.

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За його словами, якщо в цьому регіоні з'явиться ресурс газу, який буде економічно доцільно імпортувати до України, то постачальники зможуть використовувати українську ГТС і відповідно це дасть Україні додатковий дохід. Крім того, оператор ГТС готовий запропонує постачальникам новий напрямок - короткий транзит.

"Також працюємо над новими напрямками. Це так званий короткий транзит, коли ми будемо надавати послуги транзиту газу з Польщі до Угорщини, з Угорщини до Словаччини з Польщі в Румунію - в цьому транскордонному коридорі та плюс нашими підземками. Це можна назвати першим кроком до створення хаба", - пояснив він.

Макогон зазначив, що в українських підземках існує режим митного складу, який дозволяє закачувати газ в Україну без необхідності сплачувати митні платежі та відповідно його можна експортувати в інші країни, туди, де є економічний сенс продати його.

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Макогон сподівається, що в найближчі тижні компанія почне надавати послуги для перших клієнтів, які хочуть подивитися, як це працює в наших реаліях".