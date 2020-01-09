Тютюнова галузь намагається зберегти монополію за допомогою меморандуму з Кабміном, - ЗМІ

Частину необхідних законопроектів лобісти спробують "протягнути" крізь слухання на профільному комітеті Верховної Ради 13 січня. Йдеться про II читання законопроектів №1210 та 1209-1, - про це пише Delo.UA, публікуючи робочий проект документа, котрий уряд підписав з виробниками сигарет, повідомляють Українські новини.

Меморандум у запропонованій редакції означає ревізію рішень Антимонопольного комітету України. Вже в січні документ буде використано тютюновими компаніями в судах для оскарження штрафу АМКУ у розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії.

Також домовленості уряду та виробників сигарет суперечать Рамковій Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну. У світі не зафіксовано жодного випадку підписання подібного документа серед країн, що ратифікували конвенцію, – уряди мають бути поза впливом тютюнових корпорацій.

Частина пропозицій Меморандуму взагалі належить до компетенції Верховної Ради. А гарантії від Кабміну щодо зміни 5% податку з роздрібного продажу тютюновими виробами, винесені в Меморандумі окремим пунктом, мають на меті зберегти монопольне становище "Тедіс-Україна".

Необхідні законодавчі зміни тютюнова галузь намагається реалізувати як поправки до II читання законопроектів №1210 та 1209-1, які будуть розглядатися на профільному комітеті 13 січня 2020 року.

За інформацією журналістів "Дело", законопроекти були розроблені ПрАТ "Делойт Енд Туш ЮСК" на замовлення ТОВ "Тедіс-Україна", вартість послуг становить близько 4 млн грн. Саме представник "Делойт Енд Туш ЮСК", Роман Макарчук, представлявся на профільному комітеті як безпосередній розробник законопроектів.

Мета пропонованих змін - забезпечити концентрацію коштів 5% акцизного податку у тютюнового оптовика ТОВ "Тедіс-Україна", котрий реалізує 50% сигарет, отриманих від виробників, не як дистриб’ютор, а як роздрібний продавець. Зараз 5% податок сплачується роздрібною торгівлею і надходять відразу до місцевих бюджетів.

Також лобісти пропонують збільшити річну плату за оптову ліцензію на торгівлю тютюном у 6 разів та прописати інші штучні обмеження для дрібних суб’єктів господарювання – наприклад, зафіксувати мінімальну кількість персоналу чи вантажних машин. Паралельно в поправках до II читання законопроекту №1210 замість підтримки підвищення податків на ТВЕН (тютюн для нагрівання) внесли пропозиції зменшити рівень податків порівняно з прийнятим у 1-му читанні - у 20 разів!

У разі, якщо запропоновані правки пройдуть слухання у профільному комітеті та будуть підтримані Верховною Радою – згідно з підписаним Меморандумом, Кабмін має взяти на себе забезпечення контролю за дотриманням законодавства.

На думку журналістів Delo.UA, пріоритети озвучені 7 листопада Президентом Зеленським на зустрічі з міжнародними тютюновими компаніями, в Меморандумі не реалізовані. Виробники сигарет знайшли можливість обійти наміри Президента "боротися з монополією і створити конкурентний тютюновий ринок", а монополіст із сумнівною репутацією і надалі блокуватиме розвиток малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, 11 грудня 2019 року Олексій Гончарук повідомив на брифінгу, що уряд погодив рамковий документ про наміри з тютюновими компаніями для "забезпечення чесних умов на ринку", бо до існуючої галузевої моделі в нової влади "є багато питань".