Вибух у сільському клубі на Тернопільщині: слідчі призначили 9 експертиз

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.

Крім цього, слідчі звернулися з листом в управління Держпраці в Тернопільській області для проведення перевірки та ініціювали створення спецкомісії в Підгаєцькій райдержадміністрації з причин надзвичайної ситуації.

"Правоохоронці проводять подворовий обхід, опитують людей і очевидців нещасного випадку. Спілкувалися слідчі і з робітниками, які в 2016-2017 роках проводили ремонт у будинку культури села Угринів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 3 січня вісім дітей дістали опіки і були госпіталізовані внаслідок вибуху невідомого походження з подальшим горінням, який стався в клубі в селі на Тернопільщині.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження через вибух у сільському клубі на Тернопільщині, де постраждали 8 неповнолітніх. За попередньою оцінкою, причиною вибуху міг стати витік газу.

5 січня вісьмом дітям, які отримали травми під час вибуху в селі Угринів, зробили операції з пересадки шкіри.