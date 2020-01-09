Чартер, який перевозив Зеленського, перед відправленням з Оману робив зупинку в Москві, - ЗМІ

Таких висновків доходять texty.org.ua, посилаючись на дані системи Radar Box, передає Цензор.НЕТ.

"Чартерний літак Bombardier з номером 9H-VJN прилетів у столицю Оману Маскат зі Стокгольма з посадкою в Москві майже одночасно з таємничим польотом літака Медведчука, який також був у Маскаті в той час, а саме 7 січня ввечері", - повідомляє видання.

"Через це стає очевидним, що чартер для Зеленського був замовлений ще до катастрофи Боїнга МАУ в Тегерані. Однак замість того, щоб після звістки про трагедію відразу полетіти з Оману ще вранці 8 січня (на той момент літак уже був на місці, і мав кілька годин на підготовку для польоту), Зеленський чогось чекав. Наша версія - він чекав зустрічі з кимось, хто прилетів до Оману з Москви на тому ж літаку Bombardier (9H-VJN), який потім повіз Зеленського в Київ", - зазначають журналісти.

Видання повідомляє, що лише після того, як зустріч відбулася, тепер уже літак Медведчука відвіз партнера(-ів) Зеленського до Москви, а незабаром до Києва полетів і сам Зеленський, на вищезгаданому Bombardier (9H-VJN).

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"Тексти" подають хронологію подій:

* Бізнес-джет Медведчука з хвостовим номером T7-GEM прилітає в Оман з Києва (посадка о 17:21 GST, 7 січня)

* Бізнес-джет Bombardier з номером 9H-VJN прибуває в Оман з Москви, можливо, з делегацією для переговорів із Зеленським (посадка о 00:16 GST, 8 січня). Додаткова деталь на підтвердження цієї версії: згаданий літак не мав замовлень кілька днів, із 4 січня перебував у Стокгольмі. Однак 7 січня він летить до Москви, імовірно, приймає когось на борт і вже через 2 години вилітає в Оман!

* Катастрофа літака МАУ між 2:00 і 3:00 GST, 8 січня

* Бізнес-джет Медведчука відправляє, імовірно, учасників зустрічі із Зеленським назад до Москви (виліт з Оману о 11:53 GST, 8 січня)

* Бізнес-джет Bombardier з номером 9H-VJN відправляє Зеленського в Київ (виліт з Оману о 21:03 GST, 8 січня. З моменту катастрофи Боїнга МАУ минуло близько 18 годин).

"Загалом для проведення такої можливої ​​зустрічі (Зеленського і делегації з Москви) було майже 12 годин. Саме стільки часу мали в Омані учасники переговорів з Москви, якщо вони прилетіли на Bombardier з номером 9H-VJN, і полетіли назад на бізнес-джеті Медведчука з номером T7-GEM", - наголосили у виданні.

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