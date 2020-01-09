"Це операція ФСБ руками вищих посадових осіб країни", - підозрюваний у вбивстві журналіста Шеремета музикант Антоненко

Про це він заявив в інтерв'ю, яке в письмовій формі із СІЗО дав виданню TheБабель, інформує Цензор.НЕТ.

"Це операція ФСБ руками вищих посадових осіб країни. Я - відома і впливова особа в ООС. Дістатися до мене сепарам і росіянам важко. Оскільки я маю прямий вплив на оборонну здатність України, можливо, таким чином намагаються мене усунути, дискредитувати ССО і Збройні сили", - написав Антоненко.

Він додав, що боїться за життя членів своєї сім'ї. "Не виключаю, що можуть, як Шеремету, підкласти вибухівку в мою машину. Вважаю, що це справа одних і тих же людей. Упевнений, що ті, хто намагається оббрехати і звинуватити нас, знають, хто це", - додав підозрюваний.

За словами Антоненка, слідчі поводяться "трохи дивно".

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"Вони не повідомляють моїм адвокатам завчасно про слідчі дії, не пропонують матеріали, а після цього починають перекручувати так, ніби ми відмовляємося від слідчих дій - це теж брехня. Вони постійно намагаються підсунути державного адвоката на слідчі дії і розраховують, що я погоджуся. Але це незаконно, бо у мене є захисники, які повинні бути присутніми обов'язково. А слідство починає маніпулювати", - підкреслив музикант.

"Вони також застосовують психологічний і фізичний тиск: не дозволяють побачення з рідними, тримають у тюрмі, що є необґрунтованою мірою. Вони керуються наказами згори", - додав він.

"Я вважаю себе військовополоненим, політв'язням у власній країні. Це повністю сфабрикована, брехлива, огидна справа! Політичне переслідування під копірку РФ. Можливо, договір в "нормандському форматі". Слава Україні!" - підсумував Антоненко.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.