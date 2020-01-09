Росіянин від імені націоналістів розпалював ворожнечу в інтернеті, - СБУ

Діяльність провокатора вдалося припинити, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Сергій Жук за завданням кураторів зареєстрував у мережі кілька псевдорадикальних спільнот, зокрема, "Українські націонал-патріоти", "Верховна Рада 9-го скликання", "Правда про АТО та про Майдан". На них він нібито від імені патріотичних сил розміщував провокаційні матеріали", - сказано в повідомленні.
Функціонування цих ресурсів було припинено після звернення СБУ до адміністрацій соцмереж.
В СБУ вважають, що діяльність росіянина курували спецслужби РФ. Створені Жуком сайти використовували для гібридної агресії проти України.
Росіянину заочно оголосили підозру, його збираються оголосити в розшук.