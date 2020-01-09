Представники РФ обіцяють підняти зарплати і пенсії на окупованому Донбасі до рівня Ростовської області

Про це пише kp.ru, передає Цензор.НЕТ.
Згідно із заявою найманця РФ, ватажка терористів "ЛНР" Пасічника, зростання пенсій і зарплат здійснюватиметься в три етапи.
"У кожен із етапів пенсійні виплати збільшуватимуться в середньому на 20%, заробітні плати працівників бюджетної сфери - на 28%, а "державних службовців" - на 18%", - говориться в повідомленні.
Пасічник пообіцяв реалізувати це до січня 2022 року.
Зі свого боку, найманець РФ, ватажок терористів "ДНР" Пушилін зазначив, що влада має намір докласти всіх зусиль для того, щоб зарплати металургів і шахтарів виросли до рівня, порівнянного з Росією, пише Газета.ру. Він пообіцяв підвищити пенсії на 20%, а зарплати працівників бюджетної сфери - на 26%.